Виктор Бут заявил о нежелании тратить время на получение компенсации от США

Россиянин Виктор Бут утверждает, что не будет добиваться выплат компенсаций от Вашингтона после освобождения из американской тюрьмы.

14 декабря журналисты издания "ТАСС" взяли интервью Виктора Бута, который накануне был освобождён из тюрьмы в Соединённых Штатах в результате обмена на американку Бриттни Грайнер, арестованную в России за контрабанду наркотиков.

Бут утверждает, что считает своё заключение в США незаконным, поскольку он не занимался противоправной деятельностью. Вместе с тем россиянин отметил, что не станет добиваться компенсаций от американского правительства, тратя своё время и деньги на адвокатов и долгие бюрократические процессы.

Виктор Бут был приговорён к 25-ти годам лишения свободы в Соединённых Штатах будучи признанным виновным в попытке незаконной продажи оружия. В тюрьме США Бут пробыл десять лет, лишь несколько дней назад вернувшись в Россию.