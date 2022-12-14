США и Франция призвали Азербайджан разблокировать Лачинский коридор

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США призывают Азербайджан снять блокировку с Лачинского коридора между Арменией и Нагорным Карабахом.

Прайс отметил, что перекрытие коридора навредит мирному процессу и создаст опасные гуманитарные последствия.

МИД Франции выступил с аналогичным обращением к Азербайджану. Там потребовали соблюдать права населения, проживающего в Нагорном Карабахе.

Тем временем Минобороны России сообщило, что миротворческий контингент РФ уже ведет переговоры с представителями Азербайджана для возобновления движения по Лачинскому коридору.