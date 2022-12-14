Президент Перу Болуарте: в стране может быть введен режим ЧП из-за протестов

Президент Перу Дина Болуарте заявила, что на фоне протестов в стране может быть введен режим чрезвычайного положения.

Она выразила надежду на то, что до этой крайности дело не дойдет. Однако вопрос введения ЧП будет рассмотрен на национальном уровне.

Боруарте призвала к миру и спокойствию, но потребовала от правоохранителей не применять оружие против протестующих.

Ранее президенту Перу Педро Кастиль был объявлен импичмент, его задержала полиция, а на улицы вышли его сторонники.