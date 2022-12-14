Сальдо: замгенсека ООН Гриффитс нарушил порядок въезда в РФ, приехав в Херсон

Глава правительства Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что посетивший Херсон представитель ООН Мартин Гриффитс нарушил порядок пересечения российской границы.

14 декабря представитель генерального секретаря Организации объединённых наций Гутерршиа Стефан Дюжаррик сообщил, что замгенсека ООН Мартин Гриффитс побывал в Херсоне после того, как город был занят вооружёнными силами Украины после отвода российских войск на левый берег реки Днепр.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что незаконная поездка Гриффитса в Херсон является актом нарушения порядка пересечения государственной границы России.