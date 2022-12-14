Виктор Бут решил не требовать компенсацию у США

Виктор Бут, вернувшийся в Россию из американской тюрьмы в результате обмена на Бриттни Грайнер, рассказал в интервью «Известиям», что не планирует требовать компенсацию у властей США.

Он пояснил, что не хочет тратить на это время, поскольку на подобный процесс наверняка уйдут годы.

Бут сказал, что в России есть, чем заниматься, вместо того, чтобы платить адвокатам.

Виктор Бут был осужден за торговлю оружием на 25 лет лишения свободы. 12 из них он провел в тюрьме до обмена.