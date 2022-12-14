Мартиросян сообщил, что давно уехал из России

Юморист и шоумен Гарик Мартиросян покинул Россию в марте текущего года, а живет и работает он теперь в Армении.

Юморист и шоумен Гарик Мартиросян живет и работает теперь в Ереване.

Звезда сцены и экрана занимается творчеством в Армении.

Мартиросян признается, что сейчас с головой ушел в детские проекты, которыми ранее не занимался никогда.

Новый год комик встретит со своей семьей и родней за богатым армянским столом.