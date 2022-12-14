69-летняя Понаровская появилась в обтягивающем платье на новогоднем концерте в столичном Крокус Сити Холле, восхитив присутствующих

Певица Ирина Понаровская восхитила окружающих, появившись в обтягивающем платье на новогоднем концерте в "Крокус Сити Холле".

69-летняя икона стиля, исполнительница Ирина Понаровская в очередной раз продемонстрировала прекрасное чувство стиля, которое восхитило ее фанатов.

Артистка появилась на новогоднем концерте в "Крокус Сити Холле" в элегантном наряде. https://t.me/iponarovskaya/111

Для выхода в свет она выбрала обтягивающее черное платье в пол, подчеркнувшее ее стройную фигуру. Образ знаменитость дополнила "оперными" перчатками и серьгами до плеч.

Гармонично в образ артистки вписались вечерний макияж и короткая стрижка, ставшая ее визитной карточкой.