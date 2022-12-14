Решетова назвала причину того, почему не верит в чудеса под Новый год

Модель Анастасия Решетова готова создать своему сыну Ратмиру от исполнителя Тимати новогоднюю сказку, но у самой ощущение волшебства в этот праздник давно исчезло.

Модель Анастасия Решетова благодарна своим родителям за то, что всегда в детстве создавали ощущение праздника под Новый год.

Сама знаменитость готова создать сказку для своего сына Ратмира, когда тот чуть подрастет.

Решетова призналась, что Новый год обычно встречает в теплых странах, а там нет ощущения волшебной зимы.