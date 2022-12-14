Йохансон пожаловалась, что в начале карьеры менеджеры заставляли ее играть провокационные роли

Актриса Скарлетт Йохансон утверждает, что роли, главное в которых привлекательная внешность, в будущем могут сыграть злую шутку с артистом.

Скарлетт Йохансон сообщила, что ее экс-менеджеры выбирали для нее провокационные роли в начале карьеры.

Мировая знаменитость пожаловалась, что застряла в образе "объекта вожделения". Актриса утверждает, что оказалась в тупике из-за того, что ей стали предлагать лишь один типаж героинь.

Благо, она быстро осознала, что выбор ролей, связанных с внешностью, скоротечен, и сделала все для того, чтобы зарекомендовать себя в ином роде ролей.