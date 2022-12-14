Брат Моисеева Толкач намерен судиться за наследство артиста

Старший брат покойного Бориса Моисеева Маркс Толкач не согласен с завещаниеим артиста и будет обращаться в суд.

Старший брат покойного исполнителя Бориса Моисеева Маркс Толкач намерен судиться за наследство родственника, о чем сообщает Телеграм-канал "Mash".

Адвокат Толкача Александр Добровинский сообщил, что его клиент призвал провести расследование, так как брат певца убежден, что тот под давлением переписал имущество на чужих людей, среди которых и его концертный директор Сергей Горох.

Борис Моисеев скончался 27 сентября текущего года, а его брат даже не приехал на похороны. Организацией траурной церемонии занимался все тот же Горох.