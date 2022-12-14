Баршак пожаловался на проблемы с родственниками из Украины

Актер Павел Баршак пожаловался, что у его семьи возникли проблемы с родителями жены, проживающими в Харькова. И дело тут не в разногласиях.

В 2014 году актер Павел Баршак уехал из Украины, где работал, разочаровавшись в жителях страны.

В Харькове проживают родители супруги артиста, а выехать оттуда они не могут. Общаться с дочерью и ее семьей пожилые люди могут только тогда, когда есть связь.

Отношения родственники поддерживают, несмотря на то, что находятся по разные стороны баррикад.

Баршак жалуется, что пока не может вывезти родителей жены из Харькова.