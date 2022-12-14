Успенская заявила, что верит в успех новогодней картины СамоИрония судьбы

Проект "Comedy Club" "СамоИрония судьбы" вызвал массу критику. А певица Любовь Успенская верит, что получится "конфетка".

Любовь Успенская считает, что лента станет настоящей конфеткой, о чем сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Знаменитость убеждена, что проект способен дать новую жизнь известным сюжетам, познакомив молодых россиян с классикой в креативной форме.

Успенская верит в успех комедии еще и потому, что занимается им "Comedy Club", которых певица считает профессионалами своего дела.