Успенская заявила, что верит в успех новогодней картины СамоИрония судьбы
2022-12-14 11:12
Проект "Comedy Club" "СамоИрония судьбы" вызвал массу критику. А певица Любовь Успенская верит, что получится "конфетка".
Любовь Успенская считает, что лента станет настоящей конфеткой, о чем сообщила пресс-служба канала ТНТ.
Знаменитость убеждена, что проект способен дать новую жизнь известным сюжетам, познакомив молодых россиян с классикой в креативной форме.
Успенская верит в успех комедии еще и потому, что занимается им "Comedy Club", которых певица считает профессионалами своего дела.
Опубликовано: Наталья Гончарова