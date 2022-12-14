Ученые обнаружили в Антарктиде "марсианский" минерал

Этот хрупкий минерал желтовато-коричневого цвета встречается редко на Земле, но на Марсе его удивительно много.

Ярозит был обнаружен тремя марсоходами (Spirit, Opportunity и Curiosity). Это водный сульфат - и водно происходит от греческого слова , означающего воду , потому что ярозит форм в присутствии воды. Вода нужна не только для его образования, но и для его сохранения. Поэтому, когда марсианские вездеходы обнаружили его на Красной планете, это был сильный намек на влажное прошлое. Теперь исследователи также обнаружили его в Антарктиде; глубоко в Антарктиде.

Открытие было сделано в рамках европейского исследовательского проекта Talos Dome Ice Core (TALDICE) в Восточной Антарктиде. Проект рассматривает любые признаки, указывающие на климат нашей планеты в прошлом, но, как выяснилось, группа исследователей под руководством Джованни Бакколо из Университета Милана-Бикокка в Италии также кое-что узнала о климате Марса.

Для образования минерала требуются очень специфические условия: ему нужна вода (но не слишком много) и кислотность - не совсем те условия, которые вы можете найти сейчас на Красной планете. Поэтому, когда минерал был впервые обнаружен на Марсе в 2004 году , он сначала запутал исследователей. После этого он продолжал появляться, показывая, что первое открытие не было случайным, и давая геологам задачу выяснить, как минерал образовался на Марсе.

Здесь, на Земле, ярозит не так уж и распространен. Мы знаем, что он может образоваться в результате низкотемпературной кислой погоды из железосодержащих минералов и как продукт переработки цинка (чего, конечно, не стоит ожидать на Марсе).

Антарктические исследования обнаружили тонкую пленку ярозита и только в одном месте (пока), но Марс имеет толстые, метровые отложения, поэтому условия для образования ярозита на Марсе должны были быть намного лучше. Возможно, это можно объяснить пылью: Марс намного более пыльный, чем Земля, и было бы больше «семян» для образования ярозита.