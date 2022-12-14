Загрязненный воздух может нанести вред психическому здоровью

По данным нового исследования Йельской школы общественного здравоохранения (YSPH), высокий уровень загрязнения воздуха наносит вред нашему психическому здоровью.

Результаты основаны на данных за шесть лет амбулаторных посещений психиатрических больниц в двух крупных больницах в Нанкине, Китай. Нанкин известен высоким уровнем загрязнения воздуха, даже в Китае. Сравнив количество посещений с ежедневными записями о взвешенных в воздухе твердых частицах, авторы сообщают, что посещения были более многочисленными, когда качество воздуха было особенно низким.

По словам команды, полученные данные демонстрируют, почему нам нужны дальнейшие инвестиции в психиатрические услуги, особенно с учетом того, что уровень загрязнения воздуха во всем мире ухудшается.

Они добавляют, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как и почему качество воздуха влияет на психическое здоровье, но теперь мы знаем, что оно может повлиять на интенсивность использования специализированных медицинских служб.

Загрязнение воздуха является продуктом из многих компонентов, от оксида углерода в выхлопных газах автомобилей до частиц диоксида серы в промышленных процессах. Это исследование было сосредоточено на твердых частицах (ТЧ), крошечных частицах органических и неорганических материалов, таких как пары опасных жидкостей или пыли, которые, как известно, представляют угрозу для здоровья человека.

Основная опасность, которую они представляют, заключается в их размере, который позволяет частицам проникать глубоко в легкие. Оказавшись там, они могут нанести довольно большой ущерб, разрывая ткань легких и попадая в кровоток.

Команда считает, что эти частицы могут влиять на психическое здоровье после попадания в кровоток и клетки мозга.