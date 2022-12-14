Жареная еда может спровоцировать ухудшение здоровья

Жареная еда приятна на вкус, но для вас она не очень полезна. Новое исследование сообщает, что потребление такой пищи связано с повышенным риском серьезных сердечных заболеваний и инсульта.

Большинство из нас сегодня стараются не есть только фаст-фуд и еду на вынос, что достойно восхищения, но это не делает нашу диету «здоровой». Известно, что западные диетические привычки способствуют ухудшению здоровья сердечно-сосудистой системы, отмечают авторы, но до сих пор было неизвестно, сколько именно жареной пищи способствовало этому.

Чтобы получить лучшее представление о влиянии такой еды на наше сердечно-сосудистое здоровье, группа китайских исследователей проанализировала доступные исследования по этому вопросу.

Команда изучила 17 исследований с участием 62 445 участников и 36 727 серьезных сердечно-сосудистых событий (таких как сердечный приступ или инсульт ). Они также объединили данные еще шести, которые отслеживали своих пациентов в течение длительного периода времени (в среднем 9,5 лет), включая 54 873 участника и 85 906 смертей.

В совокупности эти данные должны были помочь нам оценить, насколько жареная пища вредна для нашего сердечно-сосудистого здоровья и насколько они увеличивают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты показывают, что участники из группы, которые потребляли больше всего жареной пищи, имели на 28% больше шансов испытать сердечно-сосудистые заболевания (ССС), чем те, кто ел меньше всего. У них также был на 22% выше риск ишемической болезни сердца и на 37% выше риск сердечной недостаточности.

Даже когда команда контролировала различные факторы и характеристики участников, связь между потреблением жареной пищи и серьезными сердечно-сосудистыми событиями, ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью оставалась. Авторы сообщают, что риск увеличивался с каждыми дополнительными 114 г еженедельно на 3%, 2% и 12% соответственно.

Пока неясно, как именно жареные продукты могут влиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, но у команды есть несколько возможных объяснений. Во-первых, жирная пища очень калорийна, но содержащееся в ней растительное масло расщепляется на трансжирные кислоты в нашем организме, что вредно. Во время жарки также образуется множество побочных продуктов, участвующих в воспалительных процессах, и жареная пища часто бывает очень соленой (избыток соли также вреден для вас).