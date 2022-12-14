Ученым уже давно известно, что поверхность Венеры испещрена вулканическими элементами. Однако из-за туманной атмосферы планеты всегда было неясно, является ли Венера по-прежнему вулканически активной - до сих пор.

Новые убедительные доказательства показывают, что Венера вулканически активна. Это будет второй такой планетой, о которой мы знаем, помимо Земли.

В начале 1990-х космический корабль НАСА Magellan направил назад радиолокационные изображения, показывающие обширные потоки лавы. Последующие исследования и миссии, такие как орбитальный аппарат ЕКА Venus Express, измеряли инфракрасный свет, испускаемый поверхностью планеты в ночное время, чтобы определить возраст лавовых потоков. Хотя данных было достаточно, чтобы ученые могли проводить относительные измерения между более старыми и новыми потоками лавы, их возраст нельзя было точно оценить.

Некоторые предположили на основании данных, что Венера могла быть вулканически активной всего 2,5 миллиона лет назад, а это мгновение ока в геологическом времени. Но новые доказательства, представленные в исследовании, проведенном доктором Джастином Филиберто, исследователем из Лунного планетарного института в Хьюстоне, штат Техас, могут означать, что Венера может быть вулканически активной даже сейчас.

Исследователи смоделировали очень плотную атмосферу Венеры в лаборатории, чтобы оценить ее влияние на потоки лавы с течением времени. К своему удивлению, они обнаружили, что оливин, минерал, которого много в некоторых базальтовых породах (покрывающих 90% Венеры), быстро вступает в реакцию с химическими веществами в атмосфере Венеры, в течение нескольких дней покрываясь магнетитом и гематитом, минералами оксида железа.

Исследователи также обнаружили, что ближний инфракрасный свет (БИК), излучаемый этими минералами, исчезнет в течение нескольких дней, что согласуется с данными, полученными миссией Venus Express.

«Наши результаты показывают, что потокам лавы, лишенным свойств VNIR (БИК) из-за гематита, не более нескольких лет. Следовательно, Венера сейчас вулканически активна», - написали авторы нового исследования в журнале Science Advances .

Теперь остается только выполнить новую миссию по подтверждению этой гипотезы. Помимо Земли, единственными подтвержденными вулканически активными мирами, о которых мы знаем, являются Ио, спутник Юпитера; Тритон, спутник Нептуна; и Энцелад, спутник Сатурна.

Однако Марс, Плутон, спутник Юпитера Европа также могут быть вулканически активными.

«Если Венера действительно активна сегодня, это было бы отличное место для посещения, чтобы лучше понять внутреннее строение планет. Например, мы могли бы изучить, как планеты остывают и почему у Земли и Венеры есть активный вулканизм, а у Марса - нет », - сказал Филиберто.

Следующие миссии, направляющиеся к Венере - это индийский орбитальный аппарат Shukrayaan-1 и российский космический корабль Venera-D , запуск которых запланирован на 2023 и 2026 годы соответственно.