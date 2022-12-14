Пугачева может лишиться израильского гражданства после того, как обманула власти иностранного государства
Против четы Пугачева-Галкин поднялся экс-глава структуры, занимающейся репатриацией евреев из других государств, Ханан Ахитов. Он уличил знаменитостей в обмане властей Израиля и призвал лишить их гражданства.
Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались в одном из храмов Москвы в 2017 году. В статьях Закона Израиля о возвращении сказано, что еврей - тот, кто родился от матери еврейки и не принял христианство.
Экс-глава структуры, занимающейся репатриацией евреев из других государств, Ханан Ахитов на израильском телевидении заявил, что в Израиль звезды приехали благодаря тому, что мать Галкина еврейка, но юморист - христианин и с Пугачевой тот венчался в церкви.
Ахитов утверждает, что по этой причине никаких регалий знаменитости в Израиле не заслуживают.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Наталья
Сальма Хайек похвасталась шикарным бюстом на премьере фильма «Кот в сапогах: Последнее желание» с Антонио Бандеросом
Известная на весь мир актриса Сальма Хайек продемонстрировала шикарный бюст на премьере картины "Кот в сапогах: Последнее желание", где снимается вместе с Антонио Бандеросом.Подробнее...
-