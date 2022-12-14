Ученые рассказали, возможно ли получить алмазы из воздуха

Всем известный алмаз является всего лишь аллотропной формой углерода, то есть в теории его можно произвести из любого достаточно чистого углеродного сырья.

На основании работ коллектива научных сотрудников Института физической химии АН СССР (Дерягин Б. В., Федосеев Д. В., Спицын Б. В.) в 70-х годах прошлого века были разработаны способы получения искусственных алмазов из углеродосодержащих газов, например, пропана или ацетилена на подложках из Si, W, Cr.

Современные промышленные производства синтетических алмазов обеспечивают потребности различных отраслей экономики в абразивных материалах.

И вот уже в XXI веке появился стартап, основной технологией которого является производство синтетических алмазов из воздуха. Как обычно, за громкими фразами скрываются любопытные подробности.

Давайте углубимся в детали. Британский предприниматель Дейл Винс профинансировал разработку технологии, на базе которой будут синтезировать экологически чистые алмазы из парниковых газов, «добытых» из воздуха. Помимо парниковых газов, в технологии будет использована солнечная энергия, энергия ветра и дождевая вода, что позволит сделать весь процесс создания алмаза экологически чистым.

В основе создания таких синтетических алмазов лежит химический процесс, при котором подложка и углекислый газ помещаются в специальную камеру и нагреваются до 800 градусов по Цельсию. Углеродные элементы, связываясь с основой, создают алмаз (растущий кристалл). Естественно, необходимо обеспечить соответствующее давление и чистоту процесса.

Углекислый газ авторы предлагают получать из воздуха, снижая его концентрацию. Таким образом предлагается заменить классическую технологию изготовления синтетических алмазов, которая связана со значительными выбросами углекислого газа в атмосферу.