Причины, по которым считается что Сталин устроил геноцид украинцев и правда ли это

Наверное уже вошло в привычку обвинять "вождя" после его смерти. И одно из обвинения - голодомор и геноцид украинцев.

Ну а можно начать с того, что в 1932-1933 года был массовый неурожай, и как можно заметить УССР даже не лидер среди этих регионов . А о том что голодомор подкосил не только СССР, но и страны Восточной Европы, умалчивается, но об этом не дадут соврать Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния... И я сомневаюсь, что и там Сталин организовывал засухи и наводнения.

Но всё же времена действительно были тяжёлые. Но в тоже время(1929-1939) была и "Великая Депрессия" в США, в ходе которой погибло от пяти до восьми миллионов американцев. И возникает резонный вопрос, почему же Иосиф Сталин обвиняется в геноциде, а Герберт Гувер(президент США 1929-1932) - герой? Ведь и в СССР и в США в эти годы массово умирали люди, одни не имели хлеб, а другие не могли его купить. Но когда одну ситуацию называют геноцидом, а вторую случайным стечением обстоятельств, то невольно возникает вопрос.