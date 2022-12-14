Влияние гаджетов на мозг человека

Многие часто слышат о том, как на мозг человека влияют гаджеты. Но сегодня мы выясним это. И узнаем правду.

В XXI век – век передовых технологий, невозможно представить жизнь человека без общения посредством мобильного телефона. На сегодняшний день это часть нашей жизни, ее символ. И ни у кого сейчас не вызывает удивление, когда на улицах, в транспорте, в магазинах люди прижимают рукой телефон к уху и ведут с кем-то бесконечные диалоги. Мобильные телефоны стали предметом первой необходимости.

В последние десять лет число пользователей мобильных телефонов колоссально увеличилось и это плохо сказывается на общем самочувствии человека. Мобильный телефон – относительно, довольно молодое изобретение.

Для его создания потребовалось чуть более 60-ти лет, при этом он стал практически самым распространенным устройством во всем мире. Теперь, сложно найти человека, который бы не пользовался всеми преимуществами мобильной связи.

Первый прототип мобильного американской компанией Motorola. Это произошло в 1973 году. Создателем устройства стал инженер Мартин Купер. Вес первого сотового телефона составлял около 1 кг, габариты: 22,5х12,5х3,75 см. У аппарата отсутствовал дисплей. Батарея телефона позволяла ему работать в режиме ожидания до 8 часов, а в режиме разговора – до одного часа. Заряжать телефон нужно было достаточно долго (около 10 часов). Но сейчас существуют телефоны, которые превосходят его в десятки или даже сотни раз.

Почти в любом возрасте гаджеты несут в себе опасность появления интернет-зависимости. Думаю, что все знают, что это такое и понимают, как это вредит человеку.

Влияние на мозг:

Шведские ученые доказали, что пользователи сотовых телефонов (особенно владельцы старых аналоговых моделей) подвергаются риску возникновения новообразований в области мозга. Опухоль чаще всего появляется на той стороне головы, куда говорящий прикладывает трубку.

Венгерскими установлена связь между развитием опухоли головного мозга у людей от 20 до 29 лет, которые использовали сотовые с детского возраста.

Влияние на зрение:

Последние исследования показали, что двухчасовое общение (подряд) в день с вашим мобильным другом, грозит тем, что через год ваше зрение упадет на 12-14%.

Влияние на слух:

При длительном разговоре, наблюдается увеличение температуры уха, барабанной перепонки, прилегающих тканей и прилегающего участка мозга. Ощущение тепла в ухе после долгого разговора. Это есть не что иное, как результат воздействия электромагнитного поля, создаваемого передатчиком телефона.

Один и тот же звонок при использовании более трёх-пяти месяцев, особенно при активном пользовании мобильным, может привести к звуковым галлюцинациям, подобно зомбированию.

Человек, который несколько лет пользуется наушниками регулярно, ускоряет процесс старения слуха в два-три раза. Появляется эффект ложных сигналов. Шума, которого, на самом деле нет, путаются окружающие звуки.