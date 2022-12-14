Арабские скульптуры верблюдов оказались старше пирамид Гизы

Когда в 2018 году исследователи на севере Саудовской Аравии обнаружили серию скульптур верблюдов в натуральную величину, они подсчитали, что произведениям искусства около 2000 лет.

Результаты, опубликованные в журнале "Археологическая наука: Отчеты", свидетельствуют о том, что так называемая стоянка верблюдов на самом деле датируется 7000-8000 годами назад. Как сообщают арабские новости, эта временная шкала, вероятно, сделает скульптуры старейшими в мире сохранившимися крупномасштабными трехмерными рельефами животных. Напротив, египетским пирамидам в Гизе 4500 лет, в то время как английский Стоунхендж был построен около 5000 лет назад.

“Они абсолютно потрясающие, и, учитывая, что мы видим их сейчас в сильно разрушенном состоянии с упавшим множеством панелей, первоначальное место, должно быть, было совершенно потрясающим”, - говорит ведущий автор Мария Гуаньин, археолог из Института науки о человеческой истории Макса Планка. “Там были верблюды в натуральную величину и лошади, два или три слоя друг на друге”.

Древние художники вырезали изображения на трех скалистых отрогах, отмечает Эвелина Лепионко. В дополнение к примерно дюжине верблюдов на картине изображены два животных, которые могут быть ослами, мулами или лошадьми.

Первоначальная оценка возраста произведений искусства была частично основана на существовании других рельефов верблюдов, сделанных в Иордании примерно в то время. Но радиоуглеродное датирование, анализ закономерностей выветривания и другие методы датирования позволили предположить гораздо более древнее происхождение. Кроме того, каменщик не обнаружил на этом месте никаких признаков керамики или использования металлических инструментов.

Некоторые верблюды, изображенные на рельефах, имеют выпуклые шеи и круглые животы—типичные черты животных в брачный сезон. Это говорит о том, что участок был привязан к плодородию или определенному времени года.

“Сообщества охотников и скотоводов, как правило, очень рассредоточены и мобильны, и для них важно регулярно встречаться в течение года, обмениваться информацией, супругами и так далее”, - говорит Гуаньин. “Так что, какова бы ни была символика скульптур, это, возможно, было место, где собралось все сообщество".

Узоры выветривания на скульптурах показывают, что они были восстановлены и изменены с течением времени.

“Неолитические общины неоднократно возвращались на место Верблюда, что означает, что его символика и функции сохранялись на протяжении многих поколений”, - говорится в заявлении Гуаньнина.

Какова бы ни была символика скульптур, это, возможно, было место, где собралось все сообщество.

Во время создания статуй, примерно в шестом тысячелетии до н. э., Аравийский полуостров был покрыт лугами и гораздо более влажным, чем сейчас. Жители региона построили тысячи каменных памятников, известных как мустатили, на десятках тысяч квадратных миль. Гуаньнин говорит, что неясно, сделала ли та же группа, которая создала сайт Camel, также и мустатилы. В этом районе были найдены и другие двумерные гравюры, но ничего похожего на стоянку Верблюдов.

“Отчасти сложность в датировке сайта заключается в том, что с ним нет параллелей, поэтому было трудно представить, с чем он связан”, - рассказывает Гуаньнин. “... Довольно много неолитических изображений фауны одинаково реалистичны, детализированы и натуралистичны в натуральную величину, но они двумерны.

Это заставило нас подумать, что Стоянка Верблюдов является частью этой более широкой традиции, но занимает в ней особое место, потому что это единственное место, где она так сконцентрирована и где у нас есть рельеф до такой степени, что кажется, будто животное выходит из скалы”.

Гуаньнин добавляет, что верблюды, изображенные на изображениях, вероятно, были дикими. Самое раннее одомашнивание верблюдов, вероятно, произошло около 1200 года до н. э. Неолитические люди в Аравии пасли крупный рогатый скот, овец и коз и, вероятно, охотились на диких верблюдов.

Поскольку эрозия продолжает разрушать скульптуры, исследователи говорят, что важно узнать о них как можно больше.

“Сохранение этого места в настоящее время является ключевым, как и будущие исследования в регионе, чтобы определить, могли ли существовать другие такие сайты”, - говорится в заявлении Гуаньнина.