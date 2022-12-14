Авокадо помогает женщинам сбросить жир с живота

Авокадо в день может помочь перераспределить жир на животе у женщин в сторону более здорового профиля, согласно новому исследованию, проведенному Университетом Иллинойса Урбана-Шампейн и его сотрудниками.

Сто пять взрослых с избыточным весом и ожирением приняли участие в контролируемом исследовании, которое предусматривало один прием пищи в день в течение 12 недель. У женщин, которые употребляли авокадо в качестве части своего ежедневного приема пищи, наблюдалось уменьшение более глубокого висцерального брюшного жира.

К “Целью была не потеря веса; нам было интересно понять, как употребление авокадо влияет на то, как люди накапливают жир в организме. Расположение жира в организме играет важную роль в здоровье”, - сказал Хан.

“В брюшной полости есть два вида жира: жир, который накапливается прямо под кожей, называемый подкожным жиром, и жир, который накапливается глубже в брюшной полости, известный как висцеральный жир, который окружает внутренние органы. Люди с более высокой долей этого более глубокого висцерального жира, как правило, подвергаются более высокому риску развития диабета. Поэтому нам было интересно определить, изменилось ли соотношение подкожного и висцерального жира при потреблении авокадо”, - сказал он.

Участники были разделены на две группы. Одна группа получала блюда, в состав которых входил свежий авокадо, в то время как другая группа получала блюда, которые содержали почти идентичные ингредиенты и аналогичные калории, но не содержали авокадо.

В начале и в конце 12 недель исследователи измерили брюшной жир участников и их толерантность к глюкозе, показатель обмена веществ и маркер диабета.

У участниц женского пола, которые употребляли авокадо в день в качестве части своего приема пищи, наблюдалось уменьшение висцерального брюшного жира – труднодоступного жира, связанного с более высоким риском,-и наблюдалось снижение соотношения висцерального жира к подкожному жиру, что указывает на перераспределение жира от органов. Однако распределение жира у мужчин не изменилось, и ни у мужчин, ни у женщин не улучшилась терпимость к глюкозе.

“В то время как ежедневное потребление авокадо не изменило терпимость к глюкозе, мы узнали, что режим питания, включающий авокадо каждый день, повлиял на то, как люди накапливают жир в организме благотворным образом для своего здоровья, но преимущества были в первую очередь у женщин”, - сказал Хан. “Важно продемонстрировать, что диетические вмешательства могут регулировать распределение жира. Узнав, что преимущества были очевидны только у женщин, мы немного узнаем о том, что секс может играть определенную роль в ответах на диетические вмешательства”.

Исследователи заявили, что надеются провести последующее исследование, которое предоставит участникам все их ежедневные приемы пищи и изучит дополнительные показатели здоровья кишечника и физического здоровья, чтобы получить более полную картину метаболических эффектов потребления авокадо и определить, сохраняется ли разница между двумя полами.

“Наше исследование не только проливает ценный свет на преимущества ежедневного потребления авокадо для различных типов распределения жира между полами, оно дает нам основу для проведения дальнейшей работы, чтобы понять полное влияние авокадо на жировые отложения и здоровье”, - сказал соавтор исследования Ричард Маккензи, профессор метаболизма человека в Университете Рохемптона в Лондоне.

“Продолжая наши исследования, мы сможем получить более четкое представление о том, какие типы людей больше всего выиграют от включения авокадо в свой рацион, и предоставить ценные данные консультантам по вопросам здравоохранения, чтобы предоставить пациентам рекомендации о том, как уменьшить накопление жира и потенциальную опасность диабета”, - сказал Маккензи.