Способ скрыть кильватерный след

В военно-морском деле кильватерный след корабля или подводной лодки является, пожалуй, одним из самых серьезных демаскирующих признаков.

Кильватерная струя – это мощная полоса возмущенной воды, остающаяся за любым движущимся в воде или под водой объектом. След от сильной кильватерной струи необычайно устойчив, его можно наблюдать невооруженным глазом в течение нескольких часов, а при помощи приборов – и в течение суток. Его длина тянется на десятки километров (если мы говорим о больших судах), и он прекрасно виден с самолетов и спутников.

Движение воды в струе имеет выраженную турбулентность – скорость воды резко возрастает от состояния покоя и практически до скорости судна. И этот рост скорости происходит в узком ламинарном слое воды.

Увы, на сегодняшний день полностью погасить кильватерную струю невозможно по принципиальным причинам. Пока тело, имеющее массу, движется в жидкости, оно всегда будет оставлять за собой возмущенный поток, подобно тому, как самолет оставляет за собой спутный след, представляющий собой поток возмущенного воздуха (из-за этого даже происходили катастрофы).

Поэтому обнаружение неприятельских кораблей и подводных лодок – дело техники. Для этого применяются различные методы – радиолокационные, акустические, магнитометрические, газовые… К пассивным методам относят как раз обнаружение кильватерного следа.

Широко известна история, когда советская АПЛ К-147 скрытно следовала за американской подлодкой в течение шести суток. Одним из устройств, которое позволило это сделать, была СОКС – система обнаружения кильватерного следа. Впервые оно было установлено на лодку К-14 в 1969 году, и с тех пор этой системой оснащаются почти все подводные лодки.

СОКС – оптическая система, работающая с длиной волны 580 нм. В основе ее работы лежит принцип когерентной оптической томографии. Огромный массив числовых данных обрабатывается компьютером, благодаря чему можно исключить «случайные» завихрения воды, не относящиеся к судам и ПЛ.

Стоит отметить, что в гражданской жизни кильватерная струя также доставляет немало проблем. Попадание малого судна в кильватерную струю, созданную судном большого водоизмещения, может привести к травмам пассажиров от неожиданной качки, а также создают потенциальную опасность для спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта на воде.