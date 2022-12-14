Сальма Хайек похвасталась шикарным бюстом на премьере фильма «Кот в сапогах: Последнее желание» с Антонио Бандеросом

Известная на весь мир актриса Сальма Хайек продемонстрировала шикарный бюст на премьере картины "Кот в сапогах: Последнее желание", где снимается вместе с Антонио Бандеросом.

Актриса, режиссер и продюсер Сальма Хайек порадовала поклонников отличным внешним видом на премьере картины "Кот в сапогах: Последнее желание", когда позировала фотографам вместе с Антонио Бандерасом.

Хайек посетила мероприятие в нежно-голубом платье в пол. Благодаря полупрозрачному лифу и открытому декольте наряда, окружающие смогли наблюдать роскошный бюст знаменитости.

Фанаты остались в восторге от фигуры 56-летней Хайек.