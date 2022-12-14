Рудковская опровергла слухи о накладном животе Орловой, опубликовав видео в Телеграме

Яна Рудковская решила доказать соотечественникам, что певица Ольга Орлова вынашивает ребенка сама. Для этого музыкальный продюсер опубликовала видео с дня рождения Иды Достман.

Яна Рудковская решила доказать соотечественникам, что 45-летняя экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова вынашивает ребенка сама и никакого накладного живота у нее нет.

Музыкальный продюсер присутствовала среди гостей на дне рождении Иды Достман, где была и Орлова.

Рудковская опубликовала видео в своем Телеграм-канале, где показала всем сомневающимся, что живот у исполнительницы "настоящий". https://t.me/doveoftheworld/1357?single