Моргерштерн намерен сразится с Оксимороном на рэп-поединке

Рэпер Алишер Моршерштерн призвал своего коллегу Оксиморона сразится с ним в Versus Battle.

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн вызвал своего коллегу Оксимирона (Мирон Федоров) на Versus Battle, о чем объявил в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

Моргенштерн поблагодарил Оксиморона за то, что тот выпустил дисс-трек "THE STORY OF ALISHER". Он назвал себя источником вдохновения для коллеги, чему очень рад.

Моргенштерн намерен возродить рэп-поединки в российском сегменте посредством своего столкновения с Федотовым, назвав того отцом рэп-батлов.