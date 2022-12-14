Алейник: внешнеполитический курс Беларуси останется неизменным

Новый глава белорусского МИДа Сергей Алейник утверждает, что Минск не изменит свою внешнюю политику после смены руководства во внешнеполитическом ведомстве страны.

14 декабря назначенный после смерти Владимира Макея министром иностранных дел Беларуси Сергей Алейник публично пообещал, что с его приходом на должность официальный Минск не станет менять своего внешнеполитического курса, который всё так же направлен на укрепление независимости страны и развитие её экономического потенциала.

По словам Алейника, одним из ключёвых векторов внутренней политики Беларуси останется поддержание уровня благосостояния белорусских граждан.