Собчак считает минусом материнства школьные концерты
2022-12-14 14:16
Ксения Собчак нашла "первый минус деторождения". По мнению звездной блондинки, таковым являются школьные концерты.
Ксения Собчак разместила в своем Телеграм-канале видео школьного новогоднего концерта с участием ее сына Платона. https://t.me/ksbchk/4926
Школьные концерты знаменитость считает минусом в деторождении.
Подписчики согласились с блогером. Были и те, кому по душе посещать концерты своих чад.
Опубликовано: Наталья Гончарова