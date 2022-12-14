Собчак считает минусом материнства школьные концерты

Ксения Собчак нашла "первый минус деторождения". По мнению звездной блондинки, таковым являются школьные концерты.

Ксения Собчак разместила в своем Телеграм-канале видео школьного новогоднего концерта с участием ее сына Платона. https://t.me/ksbchk/4926

Школьные концерты знаменитость считает минусом в деторождении.

Подписчики согласились с блогером. Были и те, кому по душе посещать концерты своих чад.