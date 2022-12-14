Песков: новогоднее перемирие между Россией и Украиной не обсуждается

Дмитрий Песков исключил установление перемирия между российскими и украинскими войсками на Новый год.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что в московском Кремле не ведутся обсуждении о возможности установления новогоднего перемирия в спецоперации между армиями России и Украины. При этом Песков подчёркивает, что Киев также не предлагал устанавливать перемирие на Новый год.

Днём ранее Дмитрий Песков публично заявил, что вывод группировки вооружённых сил России с территории Украины до конца года категорически исключён.