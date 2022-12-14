Минобороны России сформировало «творческие бригады» для спецоперации в Украине

Министерство обороны России сформировало «творческие бригады», который будут поддерживать боевой дух бойцов во время спецоперации в Украине.

Министерство обороны России сформировало две фронтовые творческие бригады, в которые вошли как артисты-добровольцы, так и мобилизованные военнослужащие, сообщило РИА Новости со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве.

"В целях поддержания высокого морально-политического и психологического состояния участников специальной военной операции, Главным военно-политическим управлением МО РФ сформированы на постоянной основе две фронтовые творческие бригады", - говорится в сообщении.

В новые формирования вошли актеры и музыканты театров "Новая опера" и "Современник". В качестве задач обозначены "сбор армейского фольклора" и "культурно-художественное обслуживание бойцов в зоне проведения спецоперации" в Украине.