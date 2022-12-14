Ракета попала в здание областной администрации Херсона

В среду новостные агентства сообщили о громких звуках взрыва в центре Херсона после попадания боеприпаса в здание местной администрации.

14 декабря ряд российских и украинских Telegram-каналов новостной направленности опубликовали видеозаписи и фотоснимки, которые свидетельствуют о падании ракеты в здание областной администрации Херсона. По данным представителей СМИ, в результате ракетного удара в Херсоне никто не пострадал.

Вместе с тем на опубликованных видеороликах видно, что попавший в правительственное здание Херсона боеприпас существенно повредил крышу сооружения, а повреждения достигли уровня кабинетов местных политиков, также нанеся им ущерб. Также на фотографиях видно, что после ракетного удара в центре Херсона виднеется значительное задымление.