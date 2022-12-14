Кадыров: артиллерия «Ахмата» и ЛНР вызывает ужас у ВСУ на Соледарском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о работе российских артиллеристов на Соледарском участке ведения спецоперации.

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в мессенджере Telegram, где заявил, что соединения артиллерии из числа отряда "Ахмат" и народной милиции ЛНР ведут активное поражение солдат вооружённых сил Украины и наёмников НАТО на Соледарском участке фрона, поражения технику и группировки пехоты противника.

По данным Кадырова, российские артиллеристы зачастую имеют лишь приблизительные координаты мест дислокации вражеских войск, однако неизменно точно наносят им огневое поражение.