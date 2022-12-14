На Собчак подали в суд из-за неуплаты установки камина

Против Ксении Собчак подан судебный иск. В обращении говорится, что знаменитость не оплатила работы по установке камина в ее доме.

На журналистку, ведущую и блогера Ксению Собчак подали судебный иск о взыскании долга более, чем в 3 000 000 российских рублей.

В обращении говорится, что звезда задолжала за установку каминного оборудования в доме. Иск подан в Хамовническом суде столицы.

В качестве истца выступает ИП Лякишева Елена Владимировна, которая утверждает, что в рамках договора предоплата была внесена, а по окончанию работ полная сумма возмещена не была.

Собчак никаких комментариев по поводу не давала.