Власти Косово торжественно подписали заявку на вступление в Евросоюз

14 декабря правительство Косово осуществило подписание заявки на присоединение Приштины к Европейскому союзу.

Днём среды в Приштине состоялось официальное подписание заявление на членство Косово в Европейском союзе невзирая на тот факт, что некоторые страны ЕС не признают независимость данной республики, считая её законной частью Сербии. Среди данных государств фигурируют Кипр, Испания, Словакия, Румыния и Греция.

Примечательно, что ранее сербский президент Александр Вучич сообщил о намерениях Приштины подать заявку на вступление в Евросоюз, назвав подобный акт нарушением всех соглашений между Сербией и Косово.