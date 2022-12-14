Войска России поразили пункт управления ВСУ «Лиман» под Краматорском в ДНР

Вооружённые силы России нанесли огневое поражение пункту военного управления украинской группировке "Лиман" недалеко от Краматорска.

14 декабря пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине генерал-лейтенант Игорь Конашенков провёл дневной брифинг российского оборонного ведомства, в рамках которого сообщил, что войска РФ поразили пункт управления группировки "Лиман" вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной республики.

По данным Конашенкова, группировка ВСУ "Лиман" выполняла оперативно-тактические задачи на поле боя, атакуя позиции российских военных в Донбассе.