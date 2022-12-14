The New York Times: глава заговорщиков в Германии встречался с дипломатами из России

Американское издание сообщило о встречах Генриха XIII, стоявшего во главе попытки госпереворота в Германии, с российскими дипломатами.

Предполагаемый глава экстремистской организации и террористической сети "Рейхсбюргер" принц Генрих XIII Рейсс, который планировал возглавить Германию в случае успеха государственного переворота, по крайней мере два раза посещал консульство России в Лейпциге, сообщает New York Times со ссылкой на свои источники.

Генеральная прокуратура Германии ранее сообщала о попытках Генрих XIII выйти на контакт с представителями дипмиссии России, но до сих пор не представлено ни одного доказательства, что подобные контакты действительно имели место.

В свою очередь посольство России отвергает любую причастность к сотрудничеству с нелегальными организациями на территории Германии.