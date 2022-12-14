Маляр: новая волна мобилизации в Украине возможна

Представитель украинского Минобороны Анна Маляр назвала возможной новую волну мобилизации в собственной стране.

В среду сотрудник Министерства обороны Украины Анна Маляр публично заявила, что на территории украинского государства может пройти новая волна всеобщей мобилизации для пополнения резервов ВСУ. По словам Маляр, нужда Киева в мобилизации будет зависеть от интенсивности боевых действий на поле боя после наступления нового года.

Также Анна Маляр отметила, что уже сражающиеся украинские военные нуждаются в отдыхе, ввиду чего мобилизационные процессы в Украине помогут найти им временную замену.