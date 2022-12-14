Офицер милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что украинские войска осознанно приводят в негодность собственные танки.

Представитель народной милиции Андрей Марочко утверждает, что бойцы вооружённых сил Украины на Артемовском направлении целенаправленно портят собственные танки, не желая выполнять приказ о наступлении из-за больших потерь в собственных соединениях. По данным Марочко, украинские войска сливают топливо из танков и ломают их гусеницы.

Также Андрей Марочко заявил, что информирован о случаях, когда командиры ВСУ заваривают люк танка своих подчинённых, отправляя их в бой в качестве смертников.