Экс-министр обороны ДНР Стрелков вызвал телеведущего Соловьёва на дебаты

14 декабря бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков позвал на дебаты журналиста Владимира Соловьёва.

В среду ранее возглавлявший пост министра обороны Донецкой Народной республики Игорь Стрелков сообщил, что вызывает российского журналиста Владимира Соловьёва на дебаты. По словам Стрелкова, ранее Соловьёв неоднократно критиковал его в публичном пространстве, ввиду чего бывший глава Министерства обороны ДНР хотел бы ответить аналогичным образом.

Примечательно, что после начала спецоперации в Украине Игорь Стрелков нередко высказывал неодобрение руководством российских командующих армией, также попытавшись самостоятельно попасть на фронт, однако недавно вернулся в Москву.