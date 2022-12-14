Нинидзе появилась на премьере картины «13 клиническая» в полном одиночестве на фоне слухов о расставании с Виторганом

APS
2022-12-14 15:23

Актриса Нино Нинидзе и по совместительству возлюбленная Максима Виторгана появилась на премьерном показе "13 клиническая" в полном одиночестве.

Актриса Нино Нинидзе пришла в столичный кинотеатр "Октябрь" на премьеру картины "13 клиническая" в гордом одиночестве.

Ранее артистка опровергала информацию о расставании с актером Максимом Виторганом.

Нинидзе появилась на публике в бежевом костюме, черном топе и грубых ботинках.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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