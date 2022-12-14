Стилист Рогов раскритиковал Бузову за образ, которая та избрала для вечеринки Муз-ТВ

Известные стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев прошлись по образу поющей ведущей Ольги Бузовой для вечеринки Муз-ТВ.

Известные стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев раскритиковали образ Ольги Бузовой для вечеринки Муз-ТВ, поделившись мнением по поводу в видео на Ютуб-канале "ROGOV LIVE".

Ольга Бузова посетила вечеринку в честь в честь 26-летия Муз-ТВ.

Рогов убежден, что похвалить знаменитость можно только за то, что она надела одежду бренда "H&M". В остальном образ неудачный.

По мнению экспертов, платье не подходит артистке по росту, так как в нем она выглядит беременной из-за того, что линия талии находится слишком высоко.