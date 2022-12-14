Ученые рассказали имеет ли значение, какому богу верить и поклоняться

Всем известно, что в нашем мире существовали и существуют разные виды религий. Каждый представитель своей веры твердо убежден в том, что его вера правильная, истинная.

Это язычники:

Идолопоклонники, которые поклоняются различного рода предметам, изображениям, вещам, каким либо природным явлениям, мифическим существам и представителям флоры и фауны.

И едино - божники:

Они верят в одного единого для всех Бога, который превыше всего, того чему поклоняются язычники. Они поклоняются тому Богу, который создал все, что мы видим и знаем, и все что мы не видим и не знаем.

Из выше сказанного следует, что язычники это те, что создали себе Богов, придумали их и обожествили их. А единобожники это те, кто получил знание о Боге от тех, кто был послан к людям в виде посланников и пророков, подкрепленные Священными Книгами и чудесами.

Пророки имели "твердый фундамент":

Стоит только вспомнить чудо, которое произошло с посохом пророка Моисея, или чудо, которое произошло с пророком Авраамом, когда язычники разожгли огромный костер, чтобы сжечь пророка, но этого не произошло, потому что огонь стал прохладой для него. Лишь только после таких чудес, идолопоклонники становились верующими единобожниками, так как их идолы не показывали никаких чудес, и не учили их знаниям. И это дураку понятно!

Камень, дерево, животное не имеет никакой власти и никакого могущества:

И по этой причине, можно понять, что язычники ни чем не ограничены, их законы лишь временная преграда, которую они способны с легкостью отменить, и перейти все грани недозволенного. Они с легкостью могут перевернуть основы морали, и при этом их ни кто не осудит и не накажет. Из - за этой полной свободы действий возникали конфликты между язычниками и единобожниками. Из - за этого происходили и происходят религиозные войны.