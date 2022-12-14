Человечество уничтожило 60% животных на Земле

Начиная с 1970 года человечество истребило 60% всех млекопитающих, птиц, рыб и рептилий, сообщают ведущие мировые специалисты.

Новые данные по истреблению дикой природы указаны в крупном докладе подготовленным WWF, над которым работали ученые из 59 стран мира. Согласно исследованию, рост потребления продовольствия и увеличение спроса на ресурсы уничтожают саму паутину жизни, которая выстраивалась и развивалась миллиарды лет. Жизнь человечества, точно также как и всех живых существ на нашей планете, зависит от чистого воздуха, воды и других ресурсов.

“Мы стоим на краю пропасти” говорит Майк Баретт, исполнительный директор по науке и охране дикой природы WWF.

“Если представить, что речь идет об исчезновении 60% населения планеты, то все выглядело бы так, как будто целые континенты — Северная Америка, Южная Америка, Африка, Европа, Китай и Океания опустели бы. Вот что мы сделали.”

“Эта ситуация ставит под угрозу будущее человечества. Природа это не наша прихоть, это система жизнеобеспечения.”

«У нас очень мало времени», - считает профессор Йохан Рокстрём, эксперт по глобальной устойчивости в Потсдамском институте исследований влияния человека на изменение климата. «Только внимательно рассмотрев как экосистемы, так и текущее состояние климата у нас есть шанс защитить планету и передать ее будущим поколениям».

Многие ученые считают, что в мире началось шестое массовое вымирание, которое происходит по вине Homo sapiens

Другие новейшие исследования показали, что человечество уничтожило 83% всех млекопитающих и половину всех видов растений с самого начала цивилизации. Даже если уничтожение дикой природы удастся остановить, потребуется 5-7 миллионов лет для восстановления.

Агрерированный индекс «живой планеты», подготовленный Лондонским Зоологическим обществом специально для WWF, опирается на данные о 16,704 популяциях млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и амфибий, в общей сложности представляющих более 4,000 видов по которым отслеживали гибель дикой природы. Согласно последним данным, с 1970 по 2014 годы общая популяция животных сократилась в среднем на 60%. Четыре года эта цифра составляла 52%. “Шокирующая истина”, по словам Баретта, заключается в том, что вымирание дикой природы продолжается.

Дикая природа и экосистемы необходимы для выживания Homo Sapiens, считает профессор Боб Уотсон, один из самых выдающихся ученых в области исследований окружающей среды. В настоящее время он возглавляет межправительственную группу экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), согласно их оценкам уничтожение дикой природы и гибель животных также опасны как и изменение климата.

“Природа вносит огромный вклад в культурное и духовное благополучие человека, а также влияет на производство продовольствия и энергии, наличие чистой воды, загрязнение планеты и изменение климата,” говорит Уотсон. “Доклад «Живая планета» наглядно демонстрирует, что действия человека разрушают природу невероятными темпами, угрожая благополучию нынешнего и будущих поколений.”

Основная причина гибели дикой природы заключается в уничтожении привычных мест обитания животных, что происходит из-за необходимости создания большого количества сельскохозяйственных угодий. Три четверти земной поверхности пострадали от действий человека.

Ещё одна причина — убийство животных ради еды. 300 видов млекопитающих были съедены. В то же самое время, океаны переполнены рыбой.

Химическое загрязнение является еще одним немаловажным фактором: половина популяции китов-убийц обречена на вымирание из-за загрязнения океанов ПХБ. Общемировая торговля, в свою очередь, способствует распространению инфекций и иных болезней — например амфибий уничтожают грибковые заболевания.

Самыми пострадавшими регионами являются Южная и Центральная Америка, где наблюдается сокращение популяции позвоночных на 89%, что в значительной степени обусловлено вырубкой лесов. В тропической саванне под название cerrado, территория размером с Лондон подвергается вырубке раз в два месяца.

Реки и озера также существенно пострадали — общее количество обитателей водной среды сократилась на 83% из-за нужд сельскохозяйственной промышленности и большого количества плотин. “И снова мы видим прямую взаимосвязь между пищевым поведением человека и уничтожением дикой природы,” — говорит Баретт. Для восстановления нашей планеты необходимо изменить пищевое поведение и употреблять меньше мяса.

Меры, принятые для охраны дикой природы могут сработать. Так, например, за 6 лет из-за предпринятых действий количество тигров в Индии выросло на 20%. У гигантских панд в Китае и выдр в Великобритании тоже все хорошо.

Но Марко Ламбертини, генеральный директор WWF International называет потребление основной проблемой: “Мы больше не можем игнорировать существующие неустойчивые модели производства и наш расточительный образ жизни.”

Заседание ООН, в ходе которого будут приняты новые меры по защите окружающей среды и биоразнообразия состоится в 2020 году.