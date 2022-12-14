Волочкова похвасталась тайной помолвкой

Балерина Анастасия Волчкова сияет от счастья, так как любимый человек сделал ей предложение руки и сердца, когда она этого совсем не ожидала.

Артистка Анастасия Волочкова призналась, что у нее состоялась тайная помолвка.

Знаменитость поделилась снимком на фоне храма, написав, что любимый предложил ей руку и сердце. Это был сюрприз для Анастасии.

В своем микроблоге звезда балета сообщила, что любимый забрал ее из салона и на пути домой все и свершилось.