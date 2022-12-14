Эдуард Сеновоз назначен на пост главы администрации города Энергодар
Эдуард Сеновоз назначен на пост главы администрации города Энергодар, где расположена ЗАЭС.
14 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил о том, что возглавлявший на протяжении 6 лет компанию «Смоленская АЭС-Сервис» Эдуард Сеновоз назначен на пост главы администрации города Энергодар в Запорожской области.
Рогов отметил, что перед новому главе города, в котором находится Запорожская АЭС, Сеновозу «предстоит ответить на массу вызовов, первоочередными из которых являются: обеспечение теплом административных зданий, жилого фонда, предприятий, далее – решение вопросов социальной защищённости жителей».
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Эльза
Потерявшая на дистанции Кубка России лыжница Софья Иванова пройдет медицинское обследование: сейчас она вне опасности
Тренер лыжницы Софьи Ивановой, потерявшей сознание при прохождении дистанции, заявил, что сейчас с ней все в порядке: спортсменка пройдет дополнительное обследование.Подробнее...