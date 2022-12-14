История появления мороженого

Более трех тысячелетий назад в домах богатых китайцев было принято угощать гостей десертом холодного приготовления - смесь фруктовых соков, кусочков фруктов со льдом или снегом. Китайский император Тангу придумал добавлять в эти смеси молоко.

Римский император Нерон, в 4 веке до н.э. приказал своим подчиненным приготовить лед с привезенными горными фруктами.

В конце 13 века уже нашей эры веницианский пилигрим Марко Поло изобрел свой рецепт холодного щербета, который пришелся по вкусу королевским особам.

Придворные повара тщательно оберегали рецепт приготовления мороженого. Во времена правления французской королевы Екатерины Медичи он считался государственной тайной, за распространение которой приговаривали к смертной казни.

Причина такого трепетного отношения монархов к секретам приготовления этого продукта банальна - деньги. Короли установили монополию на мороженое. Это было супердорогое лакомство, которое приносило огромные доходы в казну.

Еще в начале 20 века мороженое было очень дорогим десертом, но интенсивное развитие холодильной промышленности сделало мороженое одним из самых доступных лакомств для всех категорий населения.