Актеры Лагашкин и Стулова, прожившие в браке 26 лет, поделились секретом семейного счастья

Актеры Максим Лагашкин и Екатерина Стулова уже 26 лет вместе. Знаменитости рассказали, как им это удается.

Актеры Максим Лагашкин и Екатерина Стулова поделились секретом счастливой, уже 26-летней семейной жизни.

Стулова утверждает, что никакой особой тайны у них нет, просто супруги являются союзниками. Юмор и легкость в отношениях очень помогают паре.

Лагашкин свой 26-летний брак не причисляет к большим достижениям. Он утверждает, что они с Екатериной живут в свое удовольствие.

Также актер заявил, что в их семье все стоят друг за друга горой.