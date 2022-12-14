Актеры Лагашкин и Стулова, прожившие в браке 26 лет, поделились секретом семейного счастья
2022-12-14 16:37
Актеры Максим Лагашкин и Екатерина Стулова уже 26 лет вместе. Знаменитости рассказали, как им это удается.
Актеры Максим Лагашкин и Екатерина Стулова поделились секретом счастливой, уже 26-летней семейной жизни.
Стулова утверждает, что никакой особой тайны у них нет, просто супруги являются союзниками. Юмор и легкость в отношениях очень помогают паре.
Лагашкин свой 26-летний брак не причисляет к большим достижениям. Он утверждает, что они с Екатериной живут в свое удовольствие.
Также актер заявил, что в их семье все стоят друг за друга горой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Эльза
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