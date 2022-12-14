СБУ провела обыски у представителей партий «Русь едина» и «Коммунистическая партия»

Агенты СБУ провели обыски у представителей запрещённых в Украине политических партий «Русь едина» и «Коммунистическая партия».

14 декабря Служба безопасности Украины в официальном Telegram-канале сообщила о проведении обысков «в рамках контрразведывательных мероприятий» у представителей запрещённых политических партий «Русь едина» и «Коммунистическая партия» в Киеве, Днепре и Кривом Роге.

Отмечается, что в ходе обысков были обнаружены георгиевские ленты, оружие, российские флаги и «прокремлёвская литература», которые должны были использоваться «для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровской области».