СБУ провела обыски у представителей партий «Русь едина» и «Коммунистическая партия»
Агенты СБУ провели обыски у представителей запрещённых в Украине политических партий «Русь едина» и «Коммунистическая партия».
14 декабря Служба безопасности Украины в официальном Telegram-канале сообщила о проведении обысков «в рамках контрразведывательных мероприятий» у представителей запрещённых политических партий «Русь едина» и «Коммунистическая партия» в Киеве, Днепре и Кривом Роге.
Отмечается, что в ходе обысков были обнаружены георгиевские ленты, оружие, российские флаги и «прокремлёвская литература», которые должны были использоваться «для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровской области».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эльза
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