Гляциология: что за наука и что изучает гляциолог

В 2012 году отечественным гляциологам, которые работали в Антарктиде, удалось осуществить успешное бурение ледяной шапки, толщина которой составляла порядка 4 км.

Термин происходит от латинских слов «гляциес» – лед, и «логос» – учение, слово. Гляциология – это наука о льдах, что формируются в естественной среде на поверхности планеты, в литосфере, атмосфере и гидросфере.

В задачи, поставленные перед наукой, входит: изучение особенностей формирования ледников, условий их существования; исследование состава, физических свойств льда; рассмотрение геологического воздействия ледников на поверхность планеты; изучение географии распространения ледяных образований. Гляциология – это наука о льдах, что неразрывно связана с физикой, геологией. Специалисты в данной сфере широко используют в работе методы механики, географических наук.

История становления науки:

Начало учению положил известный швейцарский альпинист, геолог и естествоиспытатель Орас Бенедикт Соссюр. Задачи и предмет нового научного течения он раскрыл в своем рукописном сочинении «Путешествие в Альпы». Работа составлялась ученым в период с 1779-го по 1796-й год.

Конкретный круг проблем, который стоит перед гляциологией, наметился в 19-м веке. Однако в это время ученые ощущали недостаток в систематических материалах о ледниках. Не хватало специалистам знаний о физических свойствах льда, его поведении.

Поэтому первый серьезный этап становления гляциологии как науки характеризовался в основном накоплением знаний, формированием научных методов. Начало 20-го века ознаменовалось для науки стартом целого ряда масштабных экспедиций, направленных на исследование оледенений, сконцентрированных в области полярного круга.

Способствовало раскрытию сути физических явлений, что происходят в ледниках, появление таких точных методов, как: аэрофотосъемка, фотограмметрия, термическое бурение, зондирование почвы.

В этот период ученым удалось разработать единую классификацию льдов, отследить особенности передвижения, формирования и таяния ледников. На протяжении прошлого века были собраны обширные сведения о географическом распространении мерзлоты. Ученым удалось открыть новые ледники и составить каталоги с их подробным описанием.

Чем занимаются гляциологи?

Гляциолог – профессия, суть которой заключается в исследовании ледяных образований, сформированных в природной среде. Такие специалисты изучают особенности появления ледников, их поведение, процессы, что ведут к таянию льда.

Гляциолог – работа, которая предполагает исследование лавин, водоемов, которые образовались в результате таяния льда. Более того, специалисты данной категории составляют опасные маршруты на картах, предупреждая таким образом возникновение несчастных случаев и природных катастроф.

Какое практическое значение имеет гляциология?

Гляциология – это наука, изучающая, прежде всего, широкое распространение ледников на поверхности планеты. Согласно подсчетам ученых, такие образования занимают около 11% всей суши. В них заключено порядка 29 млн км3 пресной воды.

Развитие науки способствует рациональному использованию водных ресурсов рек и озер, которые формируются по причине таяния ледников. Кроме того, гляциология – это наука о том, как предотвратить природные катастрофы, причиной возникновения которых является изменение поведения ледников.

Практическая сторона развития учения также заключается в ведении учета территорий, которые высвобождаются в результате перемещения ледников, с целью осуществления хозяйственной деятельности.

Научные институты:

Для изучения ледников сегодня создана целая сеть специальных учреждений, которые имеются в России, США, Швейцарии, Италии, Канаде, Великобритании, прочих высокоразвитых странах мира. Начиная с 1894-го года, действует Международная гляциологическая комиссия, что занимается изучением снега и льда.

В целях развития науки организован ряд станций, которые сконцентрированы на Полярном Урале, Земле Франца-Иосифа, Алтае, Новой Земле, в Северо-Восточной и Средней Азии.

Важные гляциологические исследования:

Первые серьезные экспедиции, направленные на изучение крупнейших ледников мира, были организованы в период с 1923-го по 1933-й год советскими учеными. Наблюдения проводились в Средней Азии, на Урале, Новой Земле. Целью походов являлся в основном сбор полезных сведений о ледниковых образованиях.

Внушительный толчок развитию науки дала экспедиция, организованная советским исследователем Г. А. Авсюком в период с 1950-го по 1960-й год. Направлена она была на наблюдение за ледниками Тянь-Шань. В результате ученым удалось установить темп и закономерности передвижения мерзлоты.

В 1977 году мировым сообществом было принято решение об организации специальной авиационно-космической службы, которая должна вести наблюдения за таянием снега и льда в различных областях планеты.

Целью ее создания выступило формирование данных о процессах, которые ведут к пополнению запасов пресной воды на Земле. Впервые такие наблюдения были осуществлены экипажем космической станции «Салют-6». Исследования носилЯи визуальный характер.

Основную массу ценных данных ученым удалось собрать благодаря применению 12-кратных и 6-кратных биноклей. Снимки земной поверхности, что выполнялись с высоты около 350 км, позволили получить целую массу качественных изображений, с помощью которых можно было выполнять довольно точные измерения.