Диетологи рассказали о пользе кураги для здоровья

Сухофрукты чрезвычайно полезны для человеческого организма. Их использование необходимо для сохранения здоровья.

Состав сушеных абрикосов содержит много глюкозы, но, несмотря на это, его использование способствует снижению веса и уменьшению аппетита.

В 100 г продукта содержится около 274 килокалорий.

Одна часть, весом около пяти граммов, обычно содержит 19-22 калорий.

Сушеные абрикосы гораздо более калорийны, чем абрикосы, из которых они сделаны, и немного питательных изюмов, которые содержат около 270 килокалорий. Значительная калорийность обусловлена ​​высокой концентрацией углеводов.

Содержание сушеных фруктов в ежедневном рационе не должно превышать сто граммов. В этом случае высушенные абрикосы принесут пользу. Он помогает очищать организм от холестерина, активизирует обмен веществ и значительно снижает аппетит. Благодаря компоту из сушеных абрикосов вы можете легко удалить избыток жидкости из организма.

Чтобы сбросить вес, вместо закусок используются сушеные абрикосы. Только несколько ягод могут устранить сильное чувство голода и подождать до еды. Также очень полезно добавлять сухофрукты в овощные или фруктовые салаты. Теперь вы знаете, сколько калорий в кураге, и сможете правильно использовать этот продукт. Возможно, вы также выиграете от статьи Полезные свойства сушеных абрикосов.